Lena kann das Ungeborene leider nicht retten. Erschöpft macht sie sich auf den Heimweg. Zu Hause wartet ihr Verlobter Alex schon ungeduldig auf sie. Es braucht nicht viel, dann kracht es zwischen den beiden. Lena hat endgültig genug von allem, packt ihren Koffer, setzt sich ins Auto und fährt los. Am nächsten Morgen wird sie von einem herrlichen Sonnenaufgang und dem faszinierenden Bergpanorama der Berchtesgadener Alpen begrüßt. Hier möchte sie ein paar Tage ausspannen, in ihrer alten Heimat, auf dem Bauernhof ihrer Mutter.



Doch Eva Lorenz ist keineswegs begeistert vom Besuch ihrer Tochter. Seit dem Tod ihres Mannes muss sie den Hof allein bewirtschaften. Dessen Existenz ist in Gefahr, weil er nicht mehr rentabel ist. Und Leo, Lenas Großvater, grantelt ordentlich mit seiner Schwiegertochter, die es ihm nie wirklich recht machen kann. Lena kommt demnach nicht im Ferienparadies an, sondern muss gleich mit anpacken. Unterwegs in Himmelsruh trifft Lena auf die minderjährige Maria Brandner. Das Mädchen ist hochschwanger, doch sie scheint keine Unterstützung von ihrem Vater zu bekommen, der seine Tochter seit dem Tod seiner Frau allein großgezogen hat und sich nun mit einem Baby überfordert fühlt.