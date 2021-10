Tobias versucht auf seine Art, Maja und Nele zu unterstützen. Er und seine Frau Bettine führen gemeinsam ein gehobenes Restaurant. Ihre beiden Söhne sind noch schulpflichtig, und Tobias findet von daher kaum Zeit, um Maja wirklich zu entlasten. Lena will sich auch gar nicht in seine und Majas Angelegenheiten einmischen. Doch dann kommt Bettine zu ihr in die Praxis. Lena kann ihr bestätigen, dass sie in der zehnten Woche schwanger ist. Tobias wird erneut Vater, und Lena, die für beide Mütter die Hebamme ist, gerät in einen Loyalitätskonflikt.



Sie selbst findet zum Glück bei ihrer Familie große Unterstützung. Quirin ist in Elternzeit und kümmert sich intensiv um den Dachausbau. Lena merkt aber, dass er gern mal wieder eine Wandertour unternehmen würde. Und da ihre Mutter Eva mit großer Begeisterung auf ihren Enkel aufpasst, macht sich Quirin auf zu einer Bergtour.



Inzwischen spitzt sich die Lage für Bettine zu. Tobias gesteht ihr, dass er der Vater von Nele ist. Kurz darauf setzen bei Bettine Blutungen ein. Wird sie das Kind verlieren?



Während Lena zu ihr ins Krankenhaus eilt, gerät Quirin auf seiner Tour in eine gefährliche Situation, als er einem Wanderer hilft, der an einem steilen Abhang abgerutscht ist.