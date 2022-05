Dr. Keller, Gynäkologe des örtlichen Kreiskrankenhauses, hält große Stücke auf sie und bietet ihr eine halbe Stelle an. Zunächst braucht er sie aber für eine Hausgeburt auf einer Alm. Trotz ihrer Höhenangst setzt sich Lena in den Helikopter und zieht die Entbindung erfolgreich durch. Den Rückweg tritt sie allerdings lieber zu Fuß an.



An der Straße angekommen, muss sie einem Auto ausweichen, das mit rasantem Tempo auf sie zufährt. Kurz danach kommt der Wagen von der Fahrbahn ab und stürzt einen Abhang hinab. Der Fahrer lebt noch, ist aber schwer verletzt. Lena leistet Erste Hilfe, dennoch stirbt er in der Notaufnahme.



Seine Frau Karoline Adler trifft zu spät ein. Sie hat eine kleine Tochter und ist zudem mit dem zweiten Kind schwanger. Von Lena will sie wissen, ob ihr Mann noch etwas gesagt hat, bevor er das Bewusstsein verlor. Lena findet ihr Verhalten merkwürdig. Glaubt Karoline Adler, dass der Unfall beabsichtigt war?