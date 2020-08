Ausgerechnet jetzt, wo ihn Albträume vom Tod seiner Schwester plagen und er keine Kraft hat, eine Newcomerin in die Arbeit der Vermisstenstelle einzuführen.



In den Befragungen reagiert Martins strenger Vater Rudolf auffallend kühl, als er vom Schicksal seines Sohnes erfährt. Als die Ermittler Kontakt mit Verena Silbermann aufnehmen, der Büroleiterin von Martins Anwaltskanzlei, kommen sie seinem Geheimnis auf die Spur. Denn dort ist nichts so, wie Martin seiner schwangeren Frau seit Monaten vorgegaukelt hatte. Martin Siebert steckt in großen Schwierigkeiten, und eine Verzweiflungstat aus seiner schier aussichtslosen Situation scheint für ihn der einzige Ausweg zu sein.