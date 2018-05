Auch sein Chef Kurt Petermann weiß angeblich nicht, wo Koslowski steckt. Das Team findet Hinweise darauf, dass Sandra Koslowski im Auftrag von Caro Haffner kontaktiert hat. Caro arbeitet mittlerweile für die Abteilung "Organisierte Kriminalität", die gegen die Kanzlei Petermann wegen Unterstützung krimineller Vereinigungen ermittelt. Sie hatte Koslowski zu einer Aussage gegen seinen Chef überredet und ihm im Gegenzug Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm versprochen. Doch dann ließ Petermann ihre Deckung auffliegen, und sie musste ihren persönlichen Kontakt zu Koslowski abbrechen. Als neue Kontaktperson setzte sie Sandra ein, doch offensichtlich lief dabei etwas schief.



Während das Team verbissen weitersucht, befindet sich Sandra in der Gewalt des verzweifelten Koslowski. Der ist bereit, alles zu tun, um die Beziehung zu seiner Frau zu retten. Zeugenschutz hieße, dass er sie niemals wiedersehen könnte. Während Sandra versucht, den in die Enge getriebenen Mann unter Kontrolle zu halten, müssen Radek und der Rest des Teams den Wettlauf gegen Petermann gewinnen. Petermann will um jeden Preis verhindern, dass seine dunklen Machenschaften auffliegen, und wäre dabei durchaus zu einem Mord bereit.