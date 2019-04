Bei der Suche nach der angehenden Architektin stößt das Team der Vermisstenstelle auf immer neue Ungereimtheiten. Während WG-Mitbewohnerin Melina das Bild einer braven Studentin zeichnet, die ihrem Verlobten zuliebe sogar mit dem Sex bis nach der Hochzeit warten wollte, erzählt ihr Freund Lennard eine andere Geschichte. Denn er kennt Nele von ihrem früheren Job in einem Strip-Schuppen.



Während die Ermittler schließlich bei Neles Mutter auf das Geheimnis der jungen Frau stoßen, wächst bei Tom die Sorge. Er hat Visionen und glaubt, dass Nele ihm sagen will, dass sie in großer Gefahr ist. Er wirft Radek vor, nicht genug zu unternehmen, um seine Verlobte zu retten.