Sowohl Belles Vater Roman als auch der Vocalcoach Thomas haben bemerkt, wie sehr sich Belle im Zuge der Show verändert hat. Das unsichere und sensible Mädchen entdeckte mehr und mehr ihre Weiblichkeit und auch, wie sie sie als Mittel zum Sieg einsetzen kann. Radek und sein Team befürchten, dass ihr ihre erblühenden Reize zum Verhängnis geworden sein könnten.



Luc gerät ins Fadenkreuz der Ermittler, als Videomaterial auftaucht, auf dem zu sehen ist, wie Belle sich gegen seine sexuellen Übergriffe wehrte. Ein anderes Motiv hat Konkurrentin Kim: Sie will um jeden Preis Siegerin der Show werden und schaltete bereits einige der anderen Showteilnehmer mit Hilfe von Tabletten aus. Ist Belle ihr auf die Schliche gekommen und dadurch zu einem ihrer Opfer geworden?



Dem Showproduzenten van Beut ist dagegen jedes Mittel recht, um die Quote der Sendung nach oben zu treiben. So gerät auch er in den Kreis der Verdächtigen.