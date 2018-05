Denn Hund Humboldt ist ein ausgebildeter und registrierter Blindenhund und Jonas selbst seit dem sechsten Lebensjahr erblindet. Der Webentwickler würde das Tier niemals zurücklassen, es ist seine einzige zuverlässige Hilfe, um sich an fremden Orten zurechtzufinden. Seine Ehefrau Suse Mangold ist in großer Sorge. Sie beschreibt Jonas als Kämpfertyp: deutscher Meister im Tandemfahren, das aufstrebende Talent in seiner Firma und Mentor für andere Erblindete. Doch in den vergangenen Tagen schien sich Jonas verändert zu haben. Er war unruhig, gehetzt und ständig von allem und jedem genervt - am meisten von sich selbst. Außerdem hatte er plötzlich Geheimnisse vor seiner Frau.



Als Radek und sein Team herausfinden, dass sich Jonas vor Kurzem an den Augen operieren ließ, ändert sich alles. Denn plötzlich sucht die Vermisstenstelle keinen Blinden mehr, sondern einen Sehenden. Und der hat offenbar mehr Geheimnisse, als seine Ehefrau vermutet.