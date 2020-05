Auch Daria gibt vor, nichts zu wissen, Probleme mit Anna hatte sie jedenfalls ausräumen können.



Die Ermittler der Vermisstenstelle stoßen auf eine neue Spur, als sie sich näher mit einer Stiftung beschäftigen, mit der Dr. Petrova ein Krankenhaus in Bulgarien unterstützt. Zu den Sponsoren zählen ihr Freund Marc, dem sie finanzkräftige Patientinnen vermittelt hat, aber auch das Ehepaar Viola und Frank Bruck, denen Dr. Petrova bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches geholfen hat. Nicht ganz uneigennützig, wie sich herausstellt. Zum Schlüssel für die Aufklärung des Falls wird schließlich die zerstörte Blutprobe - da aber schwebt Anna bereits in Lebensgefahr.



Radeks Vater liegt derweil noch immer im Koma. Beinahe noch mehr Sorgen aber macht Radek sich um seinen Bruder Jürgen, der in ernsthaften Schwierigkeiten zu stecken scheint.