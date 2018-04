Zuerst müssen Radek und sein Team von einem Streit zwischen ihr und ihrem vermeintlichen Liebhaber Olaf Lüttge ausgehen. Dann erzählt Nachbarin Nicole aber von Anjas exzessiven Besuchen in einem Kreuzberger Hedonistenclub. Sexuelle Ausschweifungen mit unterschiedlichen Geschlechtspartnern: ein Verhalten, das so gar nicht zu dem Bild der biederen Vorstadt-Hausfrau zu passen scheint.



Hinzu kommt, dass Anja vor einiger Zeit heimlich eine Therapie begonnen hat. Ihr Therapeut Karsten Hoffmann bescheinigt ihr eine ausgewachsene Depression, wodurch ihr kaum der Sinn nach Partys und Sex gestanden haben sollte. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Bevor sie Anja finden können, müssen sie zuerst die komplexe Psyche der Verschwundenen ergründen.



Der Fall um verletzte Eitelkeiten, Eifersucht und Triebe bringt vor allen Dingen Mina in eine missliche Lage. Denn sie kennt die Seite der betrügenden Ehefrau nur allzu gut.