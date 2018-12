Entzugserscheinungen

Als Sandra, die zunächst, um den besorgten Holger zu beruhigen, zu Cornelia fährt, findet sie deren Wohnung durch einen Einbruch verwüstet vor. Radek und sein Team recherchieren an Cornelias Arbeitsstätte und finden heraus, dass es im Krankenhaus kürzlich einen Fall von Medikamentendiebstahl gegeben hat, in den Cornelia anscheinend verwickelt war.



Wozu brauchte Cornelia all die Präparate, die normalerweise im Drogenentzug benötigt werden? Dann werden in Cornelias Wohnung die Fingerabdrücke einer stadtbekannten Drogensüchtigen gefunden. Es stellt sich heraus, dass auch Cornelia eine Drogenvergangenheit hat. Ist die Krankenschwester etwa rückfällig geworden? Sandra versucht, so professionell wie möglich zu ermitteln. Doch sie leidet darunter zu sehen, wie stark Holgers Gefühle für seine Ex-Frau Cornelia in Wirklichkeit noch sind.