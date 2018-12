Erlebensfall

Als sie am nächsten Morgen noch immer nicht zu Hause ist, verständigt Lars die Polizei und präsentiert den Ermittlern die Theorie, der Unfall am Tag zuvor sei ein Mordanschlag gewesen. Die Ermittler zweifeln zunächst und vermuten, dass hinter allem eine Beziehungskrise steckt. War die junge Liebe nicht so stark wie von Lars beschrieben? Oder steckt doch mehr hinter dem ominösen Unfall?



Als die Ermittler Inas Mutter aufsuchen, erfahren sie, dass die Tochter erst kürzlich von einer schweren Krebserkrankung geheilt aus Thailand zurückgekehrt ist. Die dort praktizierte innovative Behandlung ist allerdings so teuer, dass Ina sie sich nicht hätte leisten können.



Wie schaffte es die todkranke Frau, sich das Geld zu besorgen? Und welche Rolle spielt dabei Dr. Glaser, der Arzt aus dem Krankenhaus, der Ina offensichtlich auch schon bei ihrer Krebserkrankung behandelt hatte?



Die Ereignisse spitzen sich zu, als Inas beste Freundin Larissa Marquardt berichtet, Ina sei zwischenzeitlich bei ihr gewesen und nun wieder untergetaucht, nachdem ihr ein mysteriöser Unbekannter aufgelauert habe. Wer ist der Unbekannte? Und gibt es eine Verbindung zwischen ihm und dem Unfall vom Vortag?