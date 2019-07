Dass ausgerechnet ein Spanner das Objekt seiner Begierde als vermisst meldet, das hat zuvor noch niemand erlebt. Lange Zeit glauben Radek und sein Team, sie haben es mit einem Fall von Eifersucht oder verbotener Liebe zu tun, mit einem Verbrechen aus Leidenschaft. Dramatisch zwar, aber letztlich kaum weltbewegend. Doch ausgerechnet ein alter Freund Radeks, der Rechtsanwalt Martin Koch, gibt dem Fall eine ganz neue Wendung.



Radek und sein Team finden heraus, dass ein V-Mann nach Syrien in die Kreise islamistischer Kämpfer eingeschleust werden soll. Und obwohl dieser V-Mann einen Mord begangen hat, hält der Verfassungsschutz auf Betreiben des ehrgeizigen Politikers Felix Haydn an der Operation fest: Im Namen der Verteidigung unseres Landes wird über Leichen gegangen. Es geht um den Sündenfall des Rechtsstaats, der sich im Namen der Freiheit und Verteidigung unseres Wertesystems zu Mitteln gezwungen sieht, die die Feinde anwenden, die uns bedrohen. Doch heiligt der Zweck wirklich alle Mittel? Diese Frage wird Radek an den Rand seiner Belastbarkeit bringen, und am Ende muss er sich fragen, ob er diesem System noch länger dienen kann.