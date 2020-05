Bis das Team um Radek der wahren Identität der Vermissten auf die Spur kommt, scheint es allerdings bereits zu spät zu sein. Denn inzwischen hat auch Konstantin herausgefunden, wer Julia wirklich ist und dass ihre Begegnung vor gut einem Jahr ganz und gar kein Zufall war. Die Suche nach Julia droht in einer Tragödie zu enden, gelingt es der Vermisstenstelle nicht, Julia vor ihrem Lebensgefährten zu finden.



Als Radek die Nachricht ereilt, dass sein Vater einen Herzinfarkt hatte, und er im Krankenhaus gebraucht wird, muss Lucy früher als geplant zurück in die Vermisstenstelle. Auf der Suche nach einer Patientenverfügung im Haus des Vaters trifft Radek auf einen unerwarteten Gast: Sein Bruder Jürgen, zu dem weder Radek noch sein Vater in der Vergangenheit Kontakt hatten, befindet sich bereits in der Wohnung. Alte Konflikte drohen aufbrechen.