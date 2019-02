Die Klinikärztin schlägt sofort Alarm und beauftragt Radek und sein Team mit der Suche, denn das Mädchen ist bereits so geschwächt, dass seine Nieren zu versagen drohen. Die Bestandsaufnahme in Naomis Umfeld ist niederschmetternd.



Mutter Dorothea flüchtet sich in die harte Arbeit bei der Straßenbahnreinigung und bemerkt gar nicht, dass ihr Mann Udo drauf und dran ist, die Familie zu verlassen. Schon lange leidet er unter Dorotheas erbarmungslosem Umgang mit dem Sorgenkind. Naomis Schwester Conny ist längst ausgezogen und hat keinen guten Kontakt zu ihren Eltern.



Hinter den Problemen ihrer jüngeren Schwester musste sie stets zurückstehen. Zu allem Überfluss verschließen sich Mutter, Vater und Schwester vor den Ermittlern. Und das, obwohl jede Sekunde zählt. Denn ohne ärztliche Versorgung wird Naomi in wenigen Stunden tot sein.