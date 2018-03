Hat sie den Missbrauchsverdacht in die Welt gesetzt, um Leon loszuwerden?



Nachdem die Korins mit ihrer Tochter beim Kinderarzt waren, herrscht traurige Gewissheit: Greta wurde offenbar wirklich missbraucht. Immer mehr Hinweise sprechen dafür, dass Leon der Täter ist. Seine Lebensgefährtin Olivia gerät ins Zweifeln: Hat sie mit ihrer neuen Liebe ihr Zuhause für einen Pädophilen geöffnet? Hat Leon sich nur an sie rangemacht, um Zugang zu ihrer Tochter zu bekommen?



Als es einen erneuten Missbrauchsfall gibt, bringt keiner der Eltern mehr sein Kind in die Kita. Das Team von der Vermisstenstelle muss also nicht nur Leon finden, sondern gleichzeitig weitere Vorfälle in der Kita verhindern.