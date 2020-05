Sie gibt sich als Sympathisantin der linksradikalen Gruppe aus und schafft es, das Vertrauen der Bewohner Doro, Niklas und Giovanni zu gewinnen. Als sie die drei aus dem besetzten Haus locken kann, greifen die Beamten zu und verhaften sie. In der Vernehmung verweigern sie jedoch jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei - und das, obwohl ihre vermeintliche Freundin, die verdeckte Ermittlerin Kira, in Lebensgefahr schwebt.



Über die Kneipenwirtin Sabine Kopetzki schließlich erfährt das Team der Vermisstenstelle, in welchem Dilemma die verschwundene Polizistin steckte. Um sie retten zu können, müssen Radek, Mina, Lucy und Alex allerdings zuerst die Hausbesetzer zum Reden bringen. Radek muss sich derweil entscheiden, ob er Jürgen seinem Schicksal überlässt oder ob er versucht, ihn zu retten.