Dort führten die beiden Männer eine Jugendgang, die ihnen eine ganze Reihe an Vorstrafen einbrachte. Angeblich hat Dragan Brenner gegen die Schutzgelderpresser sogar geholfen. Doch warum verschwieg der Koch seinem alten Freund, dass er dessen Tochter Franka in seinem Restaurant eine Stelle gegeben hat? Sind aus den alten Freunden Rivalen geworden?



Auch im Umfeld des Restaurants könnte sich ein Motiv für die Beseitigung Brenners finden lassen. Schon lange fühlte sich Sous-Chef Henning Tröge hinter dem aufbrausenden Sternekoch zurückgesetzt und schielte nicht nur auf dessen Position im Restaurant, sondern auch auf dessen Frau Isabell.



Radek und sein Team finden die Lösung des Falles im Charakter des Aufsteigers Viktor Brenner, eines charismatischen Egomanen, der nicht in der Lage ist, auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen, und so gleich mehrere Menschen in seinem Umfeld ins Unglück stürzt. Gleichzeitig versucht Mina ihre Ehe mit Rolf zu retten.