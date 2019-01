Ihr Mann ist ratlos und wendet sich nach einer verzweifelten Suche an die Vermisstenstelle unter Oliver Radek. Thorsten Vocke macht sich Sorgen, Franziska könne sich etwas angetan haben, denn sie habe in jüngster Zeit angespannt und labil gewirkt.



Als Radek und sein Team Franziskas Privatleben durchleuchten, decken sie auf, dass sich die junge Polizistin ohne Wissen ihres Mannes einen regelmäßigen, wöchentlichen Termin freigehalten hatte. Hatte sie einen heimlichen Geliebten? Vielleicht sogar Tom Zielke, den Kollegen aus derselben Einheit, der auffällig oft zur selben Zeit wie Franziska frei hat? Da stoßen die Ermittler auf eine zweite Spur: Es geht um einen strittigen Polizeieinsatz, an dem Thorsten Vocke beteiligt war.



Vocke hat dabei - vorgeblich aus Notwehr - eine Frau lebensgefährlich verletzt. Offenkundig war Franziska vor ihrem Verschwinden im Begriff, ihre Aussage in dem Prozess gegen Thorsten noch einmal zu überdenken.