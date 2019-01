Josephin Busch ("Hinterm Horizont") wird neue Kommissarin in der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin". Sie unterstützt in der fünften Staffel als Kommissarin Lucy Elbe das Team des LKA. Sandra Reiß (Susanne Bormann) möchte sich neuen Aufgaben stellen. Weiterhin dabei in der Vermisstenstelle sind Kriminalhauptkommissar Oliver Radek (Hans-Werner Meyer) und seine Kollegen Mina Amiri (Jasmin Tabatabai) und Marc Lohmann (Bert Tischendorf).