Hier liebt jeder jeden, und es gibt keine Eifersucht. Nicht einmal jetzt, wo Christine als vierte im Bunde in die WG eingezogen ist. Das Zusammenleben, strikt geregelt mit hierarchischen Regeln und Beischlafplänen, scheint auf den ersten Blick wenig Anhaltspunkte für Annikas Verschwinden zu liefern.



Doch Radek glaubt der heilen Welt in der unkonventionellen WG nicht. Vor allem, da er gerade selbst mit seinem Vertrauen in seine Ehe hadert. Seit Tagen hat er das Gefühl, dass seine Frau Anke ihm etwas verschweigt, und er befürchtet, dass er sie nach all den Strapazen in der Beziehung nun endgültig verliert.