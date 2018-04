Oder will Roman für den Tod seiner Mutter Rache an der zweiten, schönen und reichen Familie seines Vaters samt Ehefrau Sonja, Stieftochter Julie und Nachzügler Baby Benjamin nehmen? Radek und sein Team können auch nicht ausschließen, dass er selbst zwischen die Fronten von Dirk und Manfred, Sonjas Ex-Mann, geraten ist, der immer noch versucht, mit seinem Geld die Familie zu kontrollieren.



Je tiefer die Ermittler bohren, desto klarer wird, dass es sich um einen Fall von Liebe handelt - einer verbotenen Liebe, die das Leben und die Gewissheiten aller Beteiligten von Grund auf ins Wanken bringt. Währenddessen nähern sich Mina und Alexander Schritt für Schritt einander an, und Lucy befürchtet, ungeplant schwanger zu sein.