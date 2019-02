Machtspiele

Seine Spur führt direkt in die SM-Szene, und ausgerechnet Sandra muss für einen Undercovereinsatz in das Milieu eintauchen.



Dabei entdeckt sie, dass Lissy und sie sich auf gewisse Weise ähneln. Die Welt aus Schmerz und Erniedrigung, das Gefühl, sich vollkommen auszuliefern und die Kontrolle über sich selbst und sein Leben abzugeben, übt auf beide Frauen eine starke Faszination aus. Um Lissy Markwart zu finden, muss sie gemeinsam mit ihren Kollegen herausfinden, wie weit die Managerin in ihrem Drang nach Befreiung gegangen ist, welche Gefahren hinter ihren anonymen Datingpartnern lauern und welche Rolle der ominöse Sir spielt.