Monster (1)

Als Gegenleistung bietet er ihm die Namen und Fundorte von sieben seiner Opfer an. Junge Frauen, die er vor über 15 Jahren ermordet hat und die immer noch als vermisst gelten. Radek könnte sieben "Cold Cases" auf einen Schlag aufklären, sieben Familien Gewissheit über den Verbleib ihrer Lieben schenken und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, Frieden zu finden. Doch was steckt hinter dem Wunsch des "Monsters", seinen Sohn zu finden?



Vor 15 Jahren gab ihn seine Mutter als Baby in die Obhut von Fremden, um zu verhindern, dass ihr Kind erfährt, was sein Vater für ein Mensch ist. Könnte Lehmann sich lediglich an seiner Frau rächen wollen, die ihn damals an Radek verraten hat? Oder will er Rache an Radek nehmen?



Das Team der Vermisstenstelle lässt sich durch die Ermittlungen auf ein gefährliches Spiel ein, denn das "Monster" ist ihnen immer einen Schritt voraus und droht nicht nur seinen Sohn, sondern auch die Ermittler mit sich in den Abgrund zu reißen.