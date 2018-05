Doch was steckt hinter dem Wunsch des "Monsters", seinen Sohn zu finden? Vor 15 Jahren gab ihn seine Mutter als Baby in die Obhut von Fremden, um zu verhindern, dass ihr Kind erfährt, was sein Vater für ein Mensch ist. Könnte Lehmann sich lediglich an seiner Frau rächen wollen, die ihn damals an Radek verraten hat? Oder will er Rache an Radek nehmen?



Die Macht des Serienkillers scheint auch durch die Gefängnismauern zu reichen. Sukzessive bearbeitet Lehmann das soziale Umfeld der Ermittler, bringt Radeks Frau gegen ihn auf und Sandra dazu, die Arbeit kurzzeitig niederzulegen.



Als dann auch noch die junge Jennifer von einem Unbekannten entführt wird und Lehmann droht, sie töten zu lassen, wenn er seinen Sohn nicht endlich sehen darf, wird Radek klar, dass Lehmann aus dem Gefängnis heraus Kontakt zu einem Nachahmer haben muss.



Hauptverdächtiger ist Alexander Piszczek, Vater der vor drei Jahren ermordeten Nele. Doch auch Gefängniswärter Anatol, der das "Monster" krankhaft bewundert, ist die Entführung Jennifers zuzutrauen. In einem dramatischen Rennen gegen die Zeit versucht das Ermittlerteam, Lehmanns "Marionette" dingfest zu machen - um Jennifer zu retten und außerdem dem Monster seinen Sohn weiter vorenthalten zu können. Als es zur finalen Konfrontation zwischen Radek und dem "Monster" kommt, steht alles auf dem Spiel: die Unschuld eines Teenagers, Radeks Ehe und selbst der Zusammenhalt des Ermittlerteams.