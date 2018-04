Vater Lars stürzte durch die Behinderung seines Sohnes in eine schwere Krise, und die Eltern trennten sich. Außerdem wurden die Bachmanns durch teure Umbauten für den Sohn in den finanziellen Ruin getrieben. Jetzt müssen sie entweder ihre Wohnung räumen, oder die Gemeinschaft stundet ihren Kredit. Lena unterstützte ihre Freundin in jeder Hinsicht. Ganz zum Leidwesen von Gründervater Wolf Gruber, der ganz eigene Pläne mit dem Wohnprojekt hat. Auch Lenas Ehemann Robert spielt ein falsches Spiel.



Radek und sein Team kommen einem Schuldgeflecht aus Lügen und Betrug auf die Spur, das auf dem Rücken eines Kindes ausgetragen wird und in einem Gewaltexzess zu enden droht. Bei seinen Ermittlungen bekommt das Team Hilfe von Radeks Sohn Tobi, der ein Praktikum in der Vermisstenstelle absolviert.



Lucy erzählt Mina derweil von ihrem geplanten Schwangerschaftsabbruch, und auch Alexander beginnt, sich gegenüber Mina weiter zu öffnen.