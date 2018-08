Als das Team der Vermisstenstelle in Julians Wohnmobil auftaucht, finden sie ihn gefesselt vor. Jemand hat seine Pulsadern geöffnet und ihm beim Ausbluten zugesehen, doch die Ermittler scheinen gerade noch rechtzeitig vor Ort zu sein. Die angebliche Nachbarin, die den Polizisten die Tür des Wohnwagens öffnet, entpuppt sich als erfahrene Kämpferin und kann sogar den ehemaligen GSG9er Mark überrumpeln. Mark findet Hinweise darauf, dass die Frau Agentin der Stasi war und scheinbar immer noch aktiv ist.



Ihre Spur führt die Ermittler zurück zu Wolfram Dahlkamp, der als Agent für den Bundesnachrichtendienst tätig war. Mina stößt auf ein Video von Nicole, in dem sie nach ihren leiblichen Eltern sucht. Scheinbar versucht jemand um jeden Preis zu verhindern, dass sie dabei erfolgreich ist. Hat sich die junge Mutter irgendwo versteckt? Um herauszufinden, welche Mächte hier am Werk sind, müssen Radek und sein Team Nicole finden, doch der Schlüssel dazu sind ihre leiblichen Eltern.