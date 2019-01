Obwohl Annas Ehemann die Lesung sofort absagen möchte, will sich die Journalistin nicht von dem Regime einschüchtern lassen, gegen das sie fast ihr ganzes Leben gekämpft hat. Entschlossen blickt sie ihrer Lesung und damit der Veröffentlichung ihres Buches entgegen. Doch an ihrem großen Tag bleibt das Rednerpult leer, und ihr Ehemann meldet Anna als vermisst.



Gleichzeitig ist der Erhalt der Vermisstenstelle an sich fraglich. Denn die Polizei soll aus Kostengründen reformiert werden, und der oberste Reformchef ist ausgerechnet ein alter Widersacher von Oliver Radek. Es kommt also nicht nur zum Wettlauf gegen den russischen Geheimdienst, der unter keinen Umständen Anna vor den deutschen Polizisten finden darf, sondern auch zum Kampf gegen die Reformwut aus den eigenen Reihen.