Letzte Spur Berlin: Staffel 8

Das Team der Vermisstenstelle - Lucy Elbe (Josephin Busch), Oliver Radek (Hans-Werner Meyer) und Mina Amiri (Jasmin Tabatabai) - müssen gemeinsam mit dem Kollegen der Mordkommission Alexander von Tal (Aleksandar Radenkovic) ermitteln. Quelle: ZDF und Delia Wöhlert

Auf der Suche nach vermissten Personen taucht das Team der Berliner Vermisstenstelle in der neuen Staffel der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin" in spannende Kriminalfälle und soziale Dramen ein. Die Dreharbeiten zu einer Doppelfolge in Spielfilmlänge sowie zu elf weiteren Folgen haben jetzt in Berlin mit Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Josephin Busch und Aleksandar Radenković begonnen. In Episodenrollen spielen neben anderen Martin Brambach, Isabel Schosnig, Andreas Lust, Valerie Koch und Julia Hartmann. Unter der Regie von Josh Broeker, Sabine Derflinger, Peter Ladkani, Thomas Nennstiel und weiteren wird bis Januar 2019 gedreht.