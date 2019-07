Ihre Vergangenheit gibt Rätsel auf: Noch vor zwei Jahren war sie eine pummelige Durchschnittsbrünette, dann hat sie sich mittels Crash-Diät in eine blonde Männerfantasie verwandelt. In der Botschaft regiert der Machismo, Tinas körperliche Transformation war die Eintrittskarte für ihren Job. Doch was wollte sie in der Botschaft? Wieso hat sie heimlich Unterlagen eines Kollegen durchwühlt?



Zunächst sieht es danach aus, dass ihre "Undercover-Mission" damit zusammenhängt, dass der skrupellose Botschafter in der Vergangenheit Sekretärinnen unter Drogen gesetzt und nach Cordial verkauft hat. Doch dann dreht sich der Fall um 180 Grad, und die Ermittler begreifen, dass die vermisste Frau sich in Wirklichkeit auf einem Rachefeldzug befindet.