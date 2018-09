Als das Team von der Vermisstenstelle in der Wäscherei eintrifft, ermittelt dort bereits ihr neuer Kollege Alexander von Tal. Sehr zum Leidwesen von Radek, für den klare Absprachen wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit sind. Ein unangenehmer Start ins Team, doch Alexander scheint sich wenig um die Befindlichkeiten der Kollegen zu scheren.



Zusammen mit Mina findet er im Keller der Wäscherei Blutspuren. Außerdem einen Satz Fingerabdrücke. Kurze Zeit später vernimmt er gemeinsam mit Radek den vorbestraften Kostja Fink. Scheinbar hatte er im Keller die Wasserleitung sabotiert. Geht es hier um einen Fall von Entmietung, bei dem der veränderungsresistente Hajo zwischen die Fronten geraten ist?



Die Ermittler finden Briefe des Vermieters, und plötzlich gerät Susann Blanke in den Fokus. Hinter dem Rücken des Vermissten hatte sie über einen Auszug verhandelt. Steckt sie hinter seinem Verschwinden? Das vermutet auch Hajos Tochter Kristin, die sich im Zuge ihrer Schwangerschaft mit ihrer vor zehn Jahren verschwundenen Mutter beschäftigt.



Radek, Mina und Lucy müssen sich also nicht nur mit dem neuen Kollegen auseinandersetzen, sie müssen auch noch den Fall einer Vermissten von vor zehn Jahren aufklären, um den verschwundenen Wäschereibesitzer Hajo zu finden.