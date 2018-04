Der Verdacht der Eltern Roland und Jette fällt sofort auf Saskias Freundin Miray, die allerdings ein ganz anderes Bild von Saskia zeichnet: Sie habe unter der Woche die perfekte Tochter lediglich gespielt. Sich an den Wochenenden dagegen ohne das Wissen ihrer Eltern unter Drogeneinfluss in Clubs rumgetrieben und sich auf zwielichtige Männer eingelassen. Das bestätigt auch Till, der in Saskias Lieblingsclub arbeitet.



Vor allem Jette will nicht wahrhaben, dass ihre Tochter ein Doppelleben geführt hat. Schließlich haben sie und Roland versucht, immer für ihre Tochter da zu sein. Doch Saskias Eltern verbergen ein tragisches Geheimnis, das zum Wohle der Tochter endlich ans Tageslicht gebracht werden muss.