Im Kino war die Mimin unter anderem in "Blood Diamond" zu sehen. Durchgehende Serienrollen hatte sie in "The Lakes" und "Island at War". Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte Clare Holman von 1995 bis 2000 in der britischen Detektivserie "Inspector Morse" als forensische Pathologin Dr. Laura Hobson. Diese Rolle verkörperte sie auch in der Nachfolgerserie "Lewis" mit großem Können.