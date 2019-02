Auf Lewis ist Verlass

Lewis und Hathaway: Zwei ungleiche Ermittler

Quelle: ZDF/ITV

Seine ideale Ergänzung findet Lewis in dem jungen Kollegen James Hathaway, der nur auf den ersten Blick eher still und introvertiert daherkommt. Wie Lewis bald feststellte, hat Hathaway neben seiner Loyalität einiges zu bieten. Er ist nicht nur ein studierter Theologe und Hobbymusiker, sondern auch überdurchschnittlich gebildet und diesbezüglich seinem Chef etwas überlegen. Das aber behält er diskret für sich. Obendrein verfügt er über einen lakonischen, selbstironischen Humor. Sein einziger Makel könnte sein, dass er nicht in Oxford, sondern in Cambridge studiert hat.



Zum Stammpersonal der Reihe gehören außerdem Chief Superintendent Jean Innocent (Rebecca Front), die Lewis' Vorgesetzte mit strenger Miene und gut verstecktem Wohlwollen spielt, sowie die Gerichtsmedizinerin Dr. Laura Hobsen (Clara Holman), die Robert Lewis noch aus den Tagen des seligen Inspektor Morse vertraut ist.