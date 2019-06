Dentons (Keeley Hawes) Mutter wird beerdigt. DS Steve Arnott (Martin Compston) begleitet sie. Er konnte Dentons Vertrauen erwerben.



DC Prasad (Sacha Dawan) wird Strafimmunität zugesichert. Er erklärt, er habe vor dem Überfall auf den Kronzeugen die Anweisung erhalten, DI Denton dürfe nichts passieren.



Gegen Deputy Chief Constable Dryden (Mark Bonnar) wird Anklage erhoben. Er erzählt Hastings (Adrian Dunbar), dass Denton ihn nach dem Rathausempfang bis zum Bahnhof verfolgte. Dort hat Dryden die vermisste Carly abgesetzt.



Die Spuren an dem Peilsender an einem der Fahrzeuge des Konvois zum Schutz des Kronzeugen stimmen nicht mit denen vom abgebrannten Fahrzeug überein. Denton weist den Verdacht, dass der Sender ursprünglich an ihrem Wagen befestigt war, entschieden zurück.



Bei einem zweiten Treffen droht Cottan (Craig Parkinson) DC Morton (Neil Morrissey). Morton muss vor seinem ehemaligen Kollegen fliehen.



Arnott trifft sich weiterhin mit Denton - scheinbar als Freund. So erfährt er, dass Denton von Dryden schwanger war und eine Abtreibung hatte. Fleming (Vicky McClure) glaubt, Arnott habe die Seiten gewechselt.



Arnotts vertrauter Umgang mit Denton ist nur Taktik. Er steht kurz davor, ihr eine Verbindung zu dem Anschlag nachweisen zu können. Doch er ahnt nicht, dass Denton nur eine Handlangerin ist. Der Caddy, viel einflussreicher und gefährlicher als Denton, bleibt unerkannt.