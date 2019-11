Maneet Bindras (Maya Sondhi) Leiche wird am Fluss gefunden. Jetzt ist AC-12 auch persönlich betroffen. Maneet war jahrelang eine gute Kollegin, Freundin und junge Mutter.



AC-12 - Hastings, Arnott und Fleming - wendet sich bei seinen Ermittlungen an die eigene, ranghöchste Vorgesetzte, DCC Andrea Wise (Elizabeth Rider). Zu Wise engsten Beratern gehören PCC Rohan Sindwhani (Ace Bhatti) und die Anwältin Jill Biggeloe (Polly Walker). Das Team vertritt die Polizei auch in der Öffentlichkeit. Andrea Wise erlaubt AC-12 Akteneinsicht im Fall John Corbett (Stephen Graham).



Steve Arnott (Martin Compston) und Kate Fleming (Vicky McClure) statten Corbetts Frau Stephanie, genannt Steph (Amy De Bhrún), einen Besuch ab, doch sie bestreitet, Kontakt zu ihrem Mann zu haben, und spielt die verbitterte Ehefrau. In Wahrheit kontaktiert Corbett regelmäßig über ein verstecktes Prepaid-Handy seine Frau und seine beiden kleinen Töchter. Sehnsüchtig erwartet die Familie seine Rückkehr in ein normales Leben.



John plant derweil erneut einen großen Coup. Er will das Eastfield-Depot selbst überfallen, und dort Waffen, Drogen und Gold erbeuten. Das wäre ein Jahrhundert-Raub - ein Verbrechen, wie es die britische Öffentlichkeit seit den Eisenbahnräubern nicht mehr gesehen hat.



Arnott hat eine unerwartete Begegnung. John Corbett hat sich ihm unbemerkt genähert und bietet ihm einen Deal an. Corbett erklärt Arnott, es gäbe bei der Polizei einen Verräter in den höchsten Reihen. Einen Mann, der schon jahrelang mit dem organisierten Verbrechen kooperiert und bisher nicht entlarvt werden konnte. Diesen Mann will Corbett finden - mit Arnotts Hilfe. Der Mann, der sich hinter dem Kürzel "H" versteckt, kommuniziert mit John anonym über einen Computer. Steve verheimlicht die Begegnung gegenüber Kate Fleming und Hastings, denn "H" könnte theoretisch auch Ted Hastings sein.



AC-12 findet heraus, dass alle Beamten, die den Drogentransport begleiteten, korrupt waren und Geld für ihre Dienste erhielten. Kate geht zu Jane Cafferty (Sian Reese-Williams), der einzigen Überlebenden des Überfalls, und will wissen, wer sie rekrutiert hat.