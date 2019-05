Der Überfall

Da kommt es zu einem brutalen Überfall in Gates' Gegenwart: Maskierte Männer dringen in Jackies Haus ein. Sie schlagen Gates bewusstlos und schneiden Jackie die Kehle durch. Sie hinterlassen Gates' Fingerabdrücke an der Tatwaffe und verschwinden.



In der Bog, der berüchtigten Siedlung, in der zwei Araber mit abgeschnittenen Fingern tot aufgefunden wurden, gibt es einen dritten Mord - an Wesley Duke, den Gates einige Zeit zuvor befragt hatte, da Wesley am Tatort gesehen worden war.