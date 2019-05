Die Bewährung

Der kleine Ryan Pilkington (Gregory Piper), der in Tommys Auftrag die Prepaid-Handys an Gates weitergegeben hat, wird von Fleming (Vicky McClure) befragt. Sie ist nicht mehr undercover in Gates' Team, nachdem ihre Tarnung aufgeflogen war.



Arnott wird unterdessen von seiner Vergangenheit eingeholt. Auf dem Revier taucht sein ehemaliger Vorgesetzter, CI Osborne, bei der Anti-Terror-Einheit auf. Osborne ist nun in die Ermittlungen in der Greek Lane involviert. Dort wurde angeblich kein Crack gekocht, sondern ein Anschlag vorbereitet.



Von Ryan und Arnott hat Fleming erfahren, dass Gates letztlich Arnotts Leben gerettet hat, als Tommys Männer ihn misshandelten. Arnott verabredet sich heimlich mit Gates zu einem nächtlichen Treffen. Gates sagt Arnott die Wahrheit über Jackie, den Einsatz in der Greek Lane und Tommy. Er will ihm Tommy, den Kopf des organisierten Verbrechens, liefern.



Der letzte, große Einsatz, in dem Gates sich bewähren muss, beginnt. Gates fängt Tommy beim Golfen ab. Bei einer langen Autofahrt - verfolgt von Fleming und Arnott, die alles mithören können - gelingt es Gates, aus Tommy ein Geständnis herauszupressen. Gates war schuldhaft verstrickt, aber kein korrupter Cop. Er will seine Familie versorgt wissen und nimmt Arnott ein Versprechen ab.