Eine verhängnisvolle Affäre

Eine Anti-Terror-Einheit der britischen Polizei unter Leitung des jungen Officers Steve Arnott (Martin Compston) erwischt die falsche Wohnung in einem riesigen Wohnblock. Tragischerweise erschießt sie einen illegalen Einwanderer. Arnott weigert sich, zur Vertuschung der unglücklichen Umstände des Einsatzes beizutragen. Deshalb wird er zu AC-12, einer Anti-Korruptions-Einheit der Polizei unter Führung von Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar), versetzt.



Hastings hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Detective Chief Inspector Tony Gates (Lennie James) auf die Schliche zu kommen. Gates hat eine hohe Erfolgsquote bei der Verfolgung von Kapitalverbrechen, wurde gerade zum "Polizisten des Jahres" gewählt. Hastings vermutet, dass Gates weniger vielversprechende Fälle einfach auf den Aktenbergen liegen lässt und außerdem bei Verhaftungen künstlich die Anzahl der begangenen Delikte in die Höhe treibt.



Doch der selbstbewusste Gates hat eine ganz andere Schwachstelle, von der Arnott zunächst nichts ahnt: Der verheiratete, zweifache Familienvater hat ein Verhältnis mit der schönen, reichen Immobilienmaklerin Jacqueline, Jackie, Laverty (Gina McKee).



Jackie hat nachts angeblich einen Hund angefahren, Fahrerflucht begangen und ihr Auto als gestohlen gemeldet. Sie bittet den Geliebten um Hilfe. Doch Jackie hat keinen Hund, sondern ihren Buchhalter überfahren. Gates will sie überreden, sich zu stellen. Als sie sich weigert, löscht er ihre Verbindungsdaten im Computer.



Zur selben Zeit bewirbt sich Kate Fleming (Vicky McClure) erfolgreich um Aufnahme in Gates' Team. Ihr erster Einsatz führt sie an den Ort eines brutalen Verbrechens. Zwei offensichtlich in den lokalen Drogenhandel verstrickte Männer wurden gefoltert und ermordet. Fatalerweise wurden sie von Gates' Leuten überwacht, doch die waren ein paar Minuten vor Eintreffen der Ablösung abgezogen.



Fleming ist sehr engagiert. Doch sie ist undercover für die Anti-Korruptions-Einheit im Einsatz und offenbart sich Arnott. Die Schlinge um Gates' Hals scheint sich langsam aber sicher zusammenzuziehen.