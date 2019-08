Nachdem Lindsay Denton kurz vor ihrem Tod eine Liste mit Namen von Kinderschändern an AC-12 mailen konnte, wird Patrick Fairbank (George Costigan) erneut verhört. Obwohl er alles abstreitet, kann er von einem Zeugen, einem ehemaligen Insassen von Sands View, zweifelsfrei identifiziert werden. Hastings (Adrian Dunbar) verhaftet Fairbank, der daraufhin eine Drohung gegen Kate (Vicky McClure) ausstößt.



Inzwischen ist AC-12 am Tatort von Lindsay Dentons Ermordung angekommen. Alle Hinweise, die die Ermittler finden, deuten auf Steve Arnott als Mörder Dentons.



Steve wird von DI Cottan (Craig Parkinson) verhaftet und beim AC-12 in einer langen Befragung in die Mangel genommen. Besonders Cottan versucht, Steve in die Enge zu treiben. Als plötzlich ein weiteres Beweisstück auftaucht, das Steve schwer belastet, geraten er und Cottan auch körperlich aneinander. Steve muss weiterhin in Haft bleiben. Dort besucht ihn auch seine Freundin Samantha und eröffnet ihm, dass sie sich trennen wird.



Kate will mit Hastings alle Beweise gegen Steve Arnott noch einmal prüfen. Dabei erhält sie wichtige Hinweise von einer für den AC-12 tätigen Kollegin auf dem Revier.



Auch DC Morton (Neil Morrissey), langjähriger Partner DI Cottans im Polizeidienst, wendet sich an AC-12. Er ist bereit, eine Aussage zu machen, wenn er dafür Immunität erhält.



Das Netz um DI Cottan, den echten "Caddy", zieht sich immer enger zusammen. Es gelingt ihm nicht, aus der Organisierten Kriminalität auszusteigen. Von AC-12, insbesondere Kate, in einem nervenaufreibenden Verhör in die Enge getrieben, greift er schließlich zum letzten Mittel: Er lässt sich von einem ebenfalls korrupten Kollegen den Weg freischießen und gelangt so in die Freiheit.



Kate nimmt die Verfolgung auf. Doch sie kann den Flüchtigen zunächst nicht stellen, muss seinen Fluchtwagen beschießen. Cottan wird getroffen, legt Kate gegenüber sterbend ein Geständnis ab, das Fairbank schwer belastet.



Fairbank, der versucht hatte, sich seiner Strafe mit dem Hinweis auf Altersdemenz zu entziehen, wird der Prozess gemacht. Kate wird befördert, und Steve kommt frei, da seine Unschuld zweifelsfrei bewiesen werden konnte.



Die Zusammenarbeit des Teams Hastings, Arnott, Fleming hat sich erneut bewährt - und wird fortgesetzt.