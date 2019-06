Hinter Gittern

Damals geriet Gates unter den Einfluss des Gangsters John Thomas Hunter (Brian Cardie). Hunter ist der tote Zeuge - er war das Ziel des Anschlags, bei dem Akers und ihre Kollegen ums Leben kamen. Hunter wollte offensichtlich auspacken und wurde mundtot gemacht.



Lindsay Denton (Keeley Hawes) muss in Haft bleiben. Der Gefängnisaufenthalt wird für die Polizistin eine einzige Qual - sie wird sowohl von ihren Mitgefangenen als auch vom Personal schwer misshandelt.



Fleming (Vicky McClure), von der Denton weiß, dass sie für AC-12 arbeitet, sucht diese mehrere Male im Gefängnis auf, um Informationen zu erhalten. Dabei konfrontiert Denton Fleming mit der Vermutung, dass Deputive Chief Constable Inspector Dryden (Mark Bonnar) sie selbst in den Hinterhalt geschickt hat.



Denton hatte eine kurze Affäre mit dem in der Rangfolge weit über ihr stehenden Beamten, dem Polizeichef, der sie nach kurzer Zeit abservierte, weil er verheiratet ist. Bei einer Pressekonferenz gerät Dryden wegen eines geringfügigen Verkehrsdelikts so unter Druck, dass er - um von seiner Person abzulenken - Dentons Namen preisgibt.



Fleming und Arnott (Martin Compston) befragen Richard, den Mann der verstorbenen Jayne Akers. Diese verfügte offensichtlich über große Mengen Geldes, dessen Herkunft unklar ist.