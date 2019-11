Eine englische Großstadt in den Midlands. Eines Abends zerrt ein maskierter Mann die junge Polin Hana (Gaite Jansen) in sein Auto und bringt sie in ein Haus in Moss Heath, einem sozialen Brennpunkt der Stadt. Von Zeugen alarmiert, nimmt die Polizei die Verfolgung auf. Sie will gerade das Haus des Täters stürmen, als es explodiert. Hana wird lebend gerettet, vom Täter keine Spur. Gefunden werden Hanas Ohrringe und der Schmuck von zwei weiteren jungen Frauen, die vermisst werden. Der Besitzer des Hauses, ein junger, geistig etwas zurückgebliebener Mann namens Michael Farmer (Scott Reid) wird als Sturmmasken-Mann verhaftet.



Ein großer Erfolg für die leitende Ermittlerin der Operation "Trapdoor", DCI Roseanne Huntley (Thandie Newton), die Roz genannt wird. Auch ihr oberster Chef, ACC Derek Hilton (Paul Higgins), ist begeistert vom Ermittlungserfolg der Kollegin, für deren berufliches Comeback er sich starkmachte, nachdem Roz lange Zeit aus familiären Gründen den Dienst ausgesetzt hatte.



Weniger begeistert ist der forensische Pathologe, Tim Ifield (Jason Watkins). Er glaubt, Roz habe von ihm sichergestellte Beweise ignoriert, um unter dem Druck der Behörde und der Öffentlichkeit einen schnellen Fahndungserfolg vorweisen zu können. Tim hält Michael Farmer für unschuldig.



Da Roz Tims E-Mails ignoriert, wendet sich der Pathologe heimlich an das Team von AC-12 unter Leitung von Superintendent Hastings (Adrian Dunbar). Hastings teilt Tims Zweifel, dass die Ermittlung sogfältig durchgeführt wurde, und setzt seine besten Leute, DS Steve Arnott (Martin Compston) und DS Kate Fleming (Vicky McClure), auf Roz an. Die beiden ermitteln nach ihrem bewährten Muster: Kate wird undercover in Roz' Team eingeschleust und macht Druck von innen, Steve ermittelt offiziell und macht Druck von außen. So wollen sie Roz in die Zange nehmen.



Roz spürt den Druck. Sie will Tim zur Rede stellen. Abends sucht sie ihn zu Hause auf. In seiner Wohnung gerät der Streit zwischen den Kollegen außer Kontrolle. Roz stürzt und schlägt mit dem Kopf gegen Tims Kücheneinrichtung. An der Anrichte hinterlässt sie im Fallen einen winzigen Blutspritzer. Roz bleibt bewegungslos am Boden liegen. Tim hält sie für tot und gerät in Panik. In einem Baumarkt besorgt er Folie und eine Säge. Sein Gesicht verbirgt er vor den Überwachungskameras. Als Tim die vermeintliche Leiche zerstückeln will, wacht Roz auf.



Die vierte Staffel von "Line of Duty" wartet mit einem komplexen und spannenden Fall auf. Wie in allen Staffeln der Serie hat AC-12 einen starken Gegenspieler, der immer von einem in Großbritannien prominenten Darsteller verkörpert wird. Thandie Newton, die bereits in Hollywood drehte (unter anderem "L.A. Crash" und "Mission: Impossible II", "Westworld"), ist die Berühmteste von ihnen. Sie liefert dem AC-12-Team mit den bekannten Gesichtern von Adrian Dunbar, Martin Compston und Vicky McClure eine komplexe, vielschichtige und undurchsichtige Anti-Heldin. Zu Hochform läuft auch Paul Higgins als schleimiger, machtgieriger und korrupter ACC (Assistant Chief Constable) Derek Hilton auf.