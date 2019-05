In der Falle

Gates (Lennie James) ist inzwischen wieder zu sich gekommen und kann seine Anwesenheit am Tatort erklären. Doch Arnott (Martin Compston) glaubt ihm nicht, dass er nur gekommen war, um Jackie wegen fahrlässiger Tötung zu verhaften.



Jackie dagegen ist verschwunden. Gates gelingt es, ein Glas mit seinen Fingerabdrücken unbeobachtet einzustecken - ein Beweisstück, das Arnott, nach einem Hinweis von Fleming (Vicky McClure), schließlich verzweifelt sucht.



Gates muss sich vor Steve Arnotts Chef, Superintendent Hastings (Adrian Dunbar), dem Leiter von Anti-Corruption 12, verantworten. Er gibt eine Beziehung zu Jackie Laverty zu. Obwohl sich die Schlinge um Gates' Hals immer enger zusammenzieht, kommt er dank seiner Intelligenz und seiner rhetorischen Fähigkeiten noch einmal davon.



Er wird von dem Laverty-Fall abgezogen, aber nicht suspendiert. So kann er weiter in den drei Mordfällen ermitteln, die ins Drogenmilieu zu führen scheinen. Bei der Verfolgung einer heißen Spur wird Gates kurzzeitig von Maskierten entführt. Einer von ihnen ist der kleine Ryan Pilkington (Gregory Piper).



Ein Unbekannter, der sich nur telefonisch meldet, will Gates erpressen: Er soll für ihn arbeiten. Er lässt Gates von seinen Handlangern Jackies Leiche zeigen und droht dem Cop mit Offenbarung der Mordwaffe, an der sich seine Fingerabdrücke befinden.



Dann wird Gates wieder auf freien Fuß gesetzt. Allerdings vermutet er zu Recht, einen Maulwurf in seinem eigenen Team zu haben. Doch Fleming kommt noch einmal davon - ein anderer muss das Team verlassen. Fleming kann ihre Versuche, sich Gates' Vertrauen zu erschleichen fortsetzen - misstrauisch beäugt von Gates' Kollegen, insbesondere Nige (Neil Morrissey).



Arnott wird unterdessen von der Vergangenheit eingeholt. Ein Kollege aus dem missglückten Anti-Terror-Einsatz, der Todesschütze Colin Brackley, fleht Arnott an, sich an die abgesprochene Aussage zu halten. Arnott gerät in einen Loyalitätskonflikt. Seine bislang nicht von Erfolg gekrönten Ermittlungen gegen Gates setzen ihm zu - er will alles hinwerfen.