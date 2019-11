Hilton (Paul Higgins) hat die Empfehlung von AC-12 in den Wind geschlagen, DCI Roz Huntley (Thandie Newton) Operation "Trapdoor" (die Suche nach dem Mann mit der Sturmmaske) zu entziehen. Jetzt ermittelt sie sowohl in diesem Fall als auch im Fall Tim Ifield, obwohl beide Fälle miteinander verbunden sind.



AC-12 beschlagnahmt in Roz' Büro sämtliche Fall-Akten. Überwachungsaufnahmen und Faserspuren legen die Vermutung nahe, Tim Ifield könne der Mann mit der Sturmmaske gewesen sein. Michael Farmer (Scott Reid), der in diesem Fall bereits als dringend tatverdächtig in Untersuchungshaft sitzt, kannte Tim angeblich nicht. Steve Arnott vermutet, Roz Huntley schützt den wahren Täter und wollte Tim Verbrechen anhängen, die er nicht begangen hat. Er sieht Farmer als ideales Opfer einer ehrgeizigen Beamtin, da Michael im Alter von 16 Jahren wegen angeblicher Vergewaltigung belangt wurde und außerdem sozial isoliert lebt. Seine einzige Bezugsperson ist seine in einem Altenheim untergebrachte Oma.



Doch dann taucht eine Zeugin auf, eine junge Frau namens Melony. Sie identifiziert bei einer Gegenüberstellung per Videomaterial Michael Farmer als Mann, der sie vor einiger Zeit belästigte. Nun wird Michael neben Entführung und Mord auch noch der sexuellen Belästigung bezichtigt. Sein Anwalt ist auch keine große Hilfe, er wirkt uninteressiert an Michaels Schicksal. Arnott vermutet, dass die Gegenüberstellung manipuliert wurde.



Hana (Gaite Jansen) wird unterdessen in einem Verhör von Roz gegrillt. Roz will Hana dazu drängen, den Mord an Tim zu gestehen. Nachdem Hanas Wohnung durchsucht wurde, lässt Roz die junge Frau aus Polen verhaften. In ihrer Wohnung wurde DNA von Tim Ifield sowie sein Handy gefunden, außerdem eine Menge Bargeld und viele benutzte Kondome. Roz bleibt dabei, dass Michael der Mann mit der Maske ist und Tim von Hana getötet wurde.



Unterdessen stößt Arnott in der Asservatenkammer von Roz' Revier auf ein weiteres, verdächtiges Beweisstück: einen Plastikbeutel mit einer Blutprobe, Beweisstück KRG-13 aus Tims Wohnung, dessen Beschriftung manipuliert erscheint. Während Kate weiterhin auf Roz' Revier undercover ermittelt, sieht sich Arnott offiziell Roz' persönliches Umfeld an. Roz' Ehemann, Nick, ist Anwalt in einer großen Kanzlei. Während Nick auf Wirtschaftsrecht spezialisiert ist, ist sein Kollege und Freund James "Jimmy" Lakewell (Patrick Baladi) ein Experte für Strafrecht.



Eine Nachbarin Tims hatte in der Nacht seiner Ermordung einen Wagen, vermutlich ein Taxi, in der Nähe seiner Wohnung gesehen. Doch das vermeintliche Taxi entpuppt sich bei der Untersuchung von Videomaterial durch AC-12 als Nick Huntleys (Lee Ingleby) Auto.



Als Arnott Nick befragen will, wird er im Treppenhaus des Kanzlei-Gebäudes von einem schwarz gekleideten Mann mit Sturmmaske brutal angegriffen und die Treppe hinuntergeworfen.