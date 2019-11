Roz (Thandie Newton) zieht mit ihren beiden Kindern vorübergehend in ein Hotel. Ihr Haus wird auf der Suche nach Beweisen gegen ihren Mann Nick (Lee Ingleby) auf den Kopf gestellt, selbst der Garten wird umgegraben. Nick beschuldigt seine Frau, ihm den Mord an Tim Ifield anhängen zu wollen. Roz wurde von Hilton von den Ermittlungen wegen Befangenheit abgezogen. Er legt ihr sogar die Kündigung nahe. Doch Roz will nicht aufgeben.



An einem Pullover Nicks wird DNA von Tim Ifield gefunden. Allerdings hatte Roz diese dort angebracht. Die Fälle der entführten jungen Frauen, von denen Michael Farmer (Scott Reid) dank der Ermittlungen von AC-12 entlastet werden konnte, sollen neu aufgerollt werden. Ein anderes Revier hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine der Beamtinnen ist DS Sam Raylston (Aiysha Hart), frühere Freundin von Steve Arnott (Martin Compston).



AC-12 vermutet, Roz habe die Mittel zur Manipulation der Beweise im Wald versteckt, im einstigen königlichen Jagdrevier, wo auch die Leichenteile Leonies gefunden wurden. Eine weiträumige Suche mit vielen Beamten fördert tatsächlich entsprechendes Material zutage, zum Beispiel Kleidung von Tim sowie seinen Laptop und die drei abgetrennten Fingerkuppen.



Jetzt wird auch Roz festgenommen. Sie will nur mit AC-12 reden. Jimmy Lakewell (Patrick Baladi), der Anwalt ihres Mannes, soll ihr dabei auf eigenen Wunsch kurzfristig zur Seite stehen - trotz des Interessenkonflikts. Roz gesteht, Tim unabsichtlich getötet zu haben, in Notwehr.



Dann beschuldigt sie Jimmy und ACC Derek Hilton, mit den Männern in Sturmmasken unter einer Decke zu stecken. Ihre Argumentation ist logisch. Jimmy gesteht, es gäbe viele Täter in Sturmmasken, eine ganze Bande. Und wieder führen Hinweise zum organisierten Verbrechen, zu Hintermännern, die nicht zu fassen sind und sich womöglich auch in den Reihen der Polizei oder AC-12 befinden.



Roz kommt ins Gefängnis. Ihr Mann wird aus der Haft entlassen, kann nach Hause zurückkehren und sich um die Kinder kümmern. ACC Derek Hilton (Paul Higgins) nimmt sich das Leben. AC-12 hat einen weiteren korrupten Beamten außer Gefecht gesetzt und Unschuldige vor dem Gefängnis bewahrt.