Letzte Worte

DI Dentons (Keeley Hawes) Entführer, die Polizisten DC Prasad (Sache Dawan) und DC Cole (Henry Pettigrew) quälen Denton, um herauszufinden, was sie AC-12 verraten hat. Prasad erschlägt seinen Komplizen Cole, da bereits die Fahndung nach ihm läuft. Denton schafft es, Prasad außer Gefecht zu setzen und ein Geständnis von ihm zu erzwingen: Dryden (Mark Bonnar) sei verantwortlich für den Hinterhalt vom 5. September. Dann meldet sich Denton bei DS Arnott (Martin Compston) und DC Fleming (Vicky McClure), damit sie den Tatort finden.



Hastings (Adrian Dunbar) lässt Denton erneut verhaften, weil ihre Entführung noch als Flucht gilt. Sein Team stößt auf Bilder einer Überwachungskamera von einem Empfang im Rathaus, die eine Verbindung zwischen Dryden, Prasad und Carly (Charlotte Spencer) belegen.



Währenddessen trifft sich Cottan (Craig Parkinson) mit einem alten Bekannten, DC Morton (Neil Morrissey), um ihm Informationen über Dryden zu entlocken. Morton macht Anspielungen, Dryden habe eine Vorliebe für junge Mädchen. Außerdem will Cottan, dass Morton den toten Cole als Caddy identifiziert.



Lindsay Denton kommt auf Kaution frei. Superintendent Hastings, Arnott und Fleming befragen den schwer verletzten Prasad. Dieser verlangt Immunität und eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm, bevor er eine Aussage macht.



Plötzlich tauchen intime Fotos von Dryden und der minderjährigen Carly auf und treiben Dryden in die Enge. Der Deputy Chief Constable wird von AC-12 vorgeladen und nach einer intensiven Befragung angeklagt, unter anderem als Drahtzieher des Anschlags auf den Zeugen und die Polizei.