Gates (Lennie James) ist in schwerer Bedrängnis. Die Leiche seiner toten Geliebten, Jackie Laverty, bleibt verschwunden. Ihre Immobiliengeschäfte waren scheinbar mit dem organisierten Verbrechen verlinkt und dienten der Geldwäsche.



AC-12 unter Hastings (Adrian Dunbar) setzt ihm zusätzlich zu. Nicht nur seine Karriere, auch seine Ehe, seine Familie stehen auf dem Spiel. Er versucht, den ermittelnden Kollegen, DI Buckells, einzuschüchtern.



Nachdem Steve Arnott (Martin Compston) kurzfristig aus Frustration das Handtuch geworfen hat, gelingt es Kate Fleming (Vicky McClure) endlich, Gates' Panzer zu durchbrechen. Sie erfährt, dass Jackie das teure Schulgeld für seine Töchter bezahlt hat. Gates' Frau Jools (Kate Ashfield) hat keine Ahnung. Sie weiß auch - noch - nicht, dass ihr Mann mit seiner einstigen Jugendliebe bis zu deren gewaltsamen Tod eine Affäre hatte.



Da die Annahme von Jackies Geld endlich eine Spur birgt, kehrt Arnott in Hastings' Team zurück. Er und Kate verfolgen weiter ihre Doppelstrategie: Steve macht Druck von außen, Kate von innen. Hastings versucht zusätzlich, aus Gates' Kollegen Morton (Neil Morrissey) und Cottan (Craig Parkinson) Infos rauszuholen, doch Morton bleibt loyal. Cottan dagegen könnte seinem Boss gefährlich werden - AC-12 hat in seiner Suchtvergangenheit gestöbert.



Außerdem hatten Morton und Cottan ihren Posten in der Greek Lane einige Minuten vor Eintreffen der Ablösung verlassen, sodass der Doppelmord unbemerkt geschehen konnte. Gates könnte mit dem Mord in Verbindung stehen, doch AC-12 fehlt dafür jeglicher Beweis.



Kates Tarnung fliegt auf: Nigel Morton hat sie mit zwei verschiedenen Handys erwischt.