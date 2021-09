Angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Zoe, ihrem Noch-Ehemann Luther und ihm selbst, geht Mark automatisch davon aus, dass John Luther für den Angriff verantwortlich ist. Daher zeigt Mark John bei dessen Vorgesetzter, DSI Rose Teller, an. Es stellt sich jedoch heraus, dass Luther nichts mit dem Überfall auf Mark zu tun hat.



Die Lage wird noch komplizierter, als Martin Schenk von der Inneren Abteilung eingeschaltet wird. Als Luther erkennt, dass Schenk ihn wegen des Zwischenfalls mit Mark North suspendieren wird, entzieht er sich ihm, um sich damit zusätzliche Zeit zu verschaffen. Um die junge Mutter Kirsten Ross zu finden, bevor es zu spät ist, arbeiten Luther und Ripley rund um die Uhr daran, Hinweise zusammenzusetzen. Es gelingt ihnen dabei, Burgess mit einem Mord in Verbindung zu bringen, der vor 20 Jahren verübt wurde.



Luthers und Ripleys Ermittlungen führen sie schließlich zu einem Kanal, wo sie Burgess' Boot finden. In einem der Bootsräume finden sie Kirsten Ross tot auf, versteckt und gefesselt in einer Kiste. Ripley will die Entdeckung melden, aber Luther unterbindet das aus ermittlungstechnischen Gründen. Letztlich gelingt es Luther und seiner Einheit, Burgess der Morde zu überführen.



Nachdem er eine Nacht mit Zoe verbracht hat, ist DCI John Luther davon überzeugt, dass sie nun wieder zusammen sind. Aber was wird Zoes neuer Lebensgefährte Mark North dazu sagen? Unterdessen ist der Serienmörder Henry Madsen, der Mann, der für Luthers ausgedehnte Auszeit verantwortlich war, aus seinem Koma erwacht. Luther, zu Recht darüber besorgt, weiß aber auch, dass er sich voll und ganz auf seinen jüngsten Fall konzentrieren muss.



In London sind vier junge Frauen ermordet worden. Trotz mehrerer Hundert Stunden Bildmaterial von Überwachungskameras und einem riesigen Pool an Zeugen lässt sich keine Verbindung zwischen ihnen herstellen. Aber die Zeiträume zwischen den Morden werden immer kürzer. Wer der Killer auch sein mag, er befindet sich in einem wahren Mordrausch. Er wird weiter töten, bis er gefasst wird.



Da er sich sicher ist, dass der unbekannte Killer in dieser Nacht wieder zuschlagen wird, hat für Luther ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Er muss alles daransetzen, den Serienmörder zu finden, bevor dieser wieder zuschlagen kann.