Obwohl die vereinbarte Übergabe der Diamanten völlig aus dem Ruder läuft, gelingt es Luther und seinen Kollegen zumindest, Evangeline Nixon, die Frau des Anführers Daniel Sugarman, dingfest zu machen. Dieser zeigt sich von der geplatzten Übergabe jedoch wenig beeindruckt und stellt ein neues Ultimatum. Luther will unter keinen Umständen aufgeben, und mit einer List gelingt es ihm, die gefasste Evangeline und den skrupellosen Gangsterboss gegeneinander auszuspielen. Doch Sugarman setzt sein grausames Spiel fort.



Weil sich sein Kollege und Freund DCI Ian Reed zunehmend merkwürdig verhält, keimt in Luther bald der Verdacht auf, dass dieser in die Sache verwickelt ist. Luther will Reed davon überzeugen, dass sie die Angelegenheit untereinander klären können. Aber Reed weiß, dass Luther ihn über kurz oder lang preisgeben muss. Verzweifelt und mit dem Rücken zur Wand stehend, geht Reed zu der einzigen Person, von der er weiß, dass Luther auf sie hören wird - Zoe.



Als DCI John Luther der Mord an seiner Noch-Ehefrau Zoe angehängt wird, kann er sich nur noch Hilfe suchend an Alice wenden. In der riskanten Kooperation mit seiner durchtriebenen Erzfeindin sieht er die einzige Chance, seine Unschuld beweisen zu können.



Während Luther mit Alice einen Plan schmiedet, verbleibt DCI Ian Reed ungestraft im Kern des Ermittlerteams und manipuliert von innen heraus klammheimlich die Beweise gegen Luther. Sogar DSU Rose Teller, Luthers Vorgesetzte und ehemals unerschütterliche Befürworterin, hegt nun große Zweifel an seiner Unschuld.



Als dann noch die Mordwaffe am Tatort gefunden wird, die mit Luthers Fingerabdrücken übersät ist, schwindet auch das Vertrauen von DS Justin Ripley in seinen Kollegen John Luther.



Um eine Chance zu haben, Reeds Geflecht aus Lügen zu entkommen, muss Luther die Beweise stehlen und ihn diskreditieren. Dies lässt ihn unzweifelhaft schuldig erscheinen. Rose Teller sieht sich daraufhin gezwungen, ein Sondereinsatzkommando auf John Luther anzusetzen.



In die Ecke gedrängt, verbündet sich Luther mit Zoes Freund Mark North. Immerhin haben beide die Frau verloren, die sie liebten. Mark willigt ein, Ian Reed in eine Falle zu locken. Der Plan nimmt Gestalt an. Jetzt aber muss Luther Alice vertrauen, die ihm versichert, ihn niemals zu verraten. Aber kann ein Skorpion wirklich seine Natur ändern?