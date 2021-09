Er arbeitet nun unter der Leitung des früheren Polizisten Martin Schenk mit einer neuen Truppe zusammen. Den Posten in der neu eingerichteten Abteilung für Kapital- und Serienverbrechen hat Luther allerdings mit einem Hintergedanken angenommen: Er holt seinen ehemaligen Kollegen DS Justin Ripley, auf dessen Loyalität er immer zählen konnte und auf den er große Stücke hält, in sein neues Team.



Das Team, zu dem auch die ambitionierte DS Erin Gray als Neuzugang gehört, wird sofort mit einem surrealen und albtraumhaften Fall konfrontiert. Die Truppe muss einen Serienkiller dingfest machen, der sich hinter einer Harlekin-Maske versteckt, während er seine Opfer brutal ermordet. DCI John Luther kommt schnell zu dem Schluss, dass dieser Serientäter von Märchen und Mythologien besessen ist und danach strebt, in einem Atemzug mit "berühmten" Serienmördern wie Jack the Ripper genannt zu werden.



Parallel dazu taucht Caroline Jones bei DCI John Luther auf. Sie ist die Ehefrau eines Mannes, den Luther vor langer Zeit wegen Mordes an einer Prostituierten ins Gefängnis gebracht hat. Caroline gibt John die Schuld daran, dass ihre Familie zerstört wurde, und fordert ihn auf, ihr bei der Rettung ihrer Tochter Jenny zu helfen. Die junge Frau ist auf die schiefe Bahn geraten, als ihr Vater verhaftet wurde, und arbeitet seit ihrem 17. Lebensjahr als Prostituierte.



Auf der Jagd nach dem Serienmörder kommt es zwischen diesem und DCI Luther zu einer direkten und brutalen Konfrontation. Während des Zweikampfes beißt Luther dem Killer ein Stück Haut ab, mit der das Team die DNS des Mörders ermitteln kann.



Unterdessen spürt Luther Carolines Tochter Jenny auf, die mittlerweile in billigen Pornos mitwirkt. Er befreit sie gegen ihren Willen aus diesem Milieu und bringt sie bei Mark North unter. Mit ihm war Luthers Frau Zoe zuletzt liiert, doch inzwischen verbindet die beiden Männer eine aufrichtige Freundschaft.



Die DNS-Ergebnisse identifizieren den maskierten Serienmörder als Cameron Pell, mit dem sich DCI Luther fortan ein psychologisches Duell liefert. Als Camerons Ex-Freundin zwecks Befragung von John Luther vorgeladen wird, rächt sich Cameron, indem er Luther und sein Team verhöhnt. Mittels einer Webcam sendet er Livebilder von seinem nächsten Mord direkt an die Spezialeinheit, die die Tat hilflos mit ansehen muss. Camerons nächster Schachzug besteht darin, sich das zu nehmen, worauf Luthers ganze Hoffnungen ruhen: DS Justin Ripley. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.